Premiere: Poetry-Jam im Linzer Mariendom

Letzteres ist ein Veranstaltungsformat, bei dem Dichter ihre Werke auf einer offenen Bühne vortragen. Motto des Abends ist "Wunder Leben".

14 Schüler zwischen 16 und 20 Jahren aus Schärding und Wien haben den Abend organisiert. Sie nehmen an der Aktion "72 Stunden ohne Kompromiss" von Katholischer Jugend, young Caritas und Ö3 teil. Im Rahmen der Aktion setzen Jugendliche in ganz Österreich seit Mittwoch bis heute Abend gemeinnützige Projekte um.

Einlass um 19.30 Uhr

Der Poetry-Jam wurde vom Verein "Aktion Leben" initiiert, der Schwangere und junge Mütter in Not unterstützt und an den der Reinerlös des Abends geht. Geplant sind künstlerische Beiträge von Linzer Bands und bekannter Poetry-Slammer. Die Bühne steht aber auch spontan entschlossenen Dichtern offen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Einlass ist um 19.30 Uhr, ein 3-G-Nachweis wird kontrolliert.