Preisvergleich: Das kostet eine Tageskarte in Oberösterreichs Skigebieten

Erhoben wurden sowohl die Hauptsaison-Preise für eine Tages- und eine 4-Stunden-Karte für Erwachsene, Kinder, Jugendliche und Senioren, als auch die Liftkosten für eine Familie für einen ganzen Tag.

Mit der aktuellen Wintersaison wurde in den Skigebieten Hochficht, Wurzeralm und Hinterstoder-Höss ein dynamisches Preismodell eingeführt (die OÖNachrichten haben ausführlich berichtet). Wer dort früher bucht, soll die Karte zum günstigeren Preis erstehen - so der Plan. Ob dem auch wirklich so ist, lässt sich jedoch noch nicht genau sagen. Die Preise werden von Faktoren wie der Saisonphase, dem Wochentag und auch dem Buchungsdatum beeinflusst. Ein genauer Vergleich war für die Konsumentenschützerinnen und Konsumentenschützer deswegen nahezu unmöglich.

Hier fährt man am günstigsten

Die günstigsten Tageskarten zu fixen Preisen bietet der Sternstein mit 44 Euro für Erwachsene, 27 Euro für Kinder und 41 Euro für Senioren an, sowohl an der Tageskasse als auch im Online-Shop. Auch eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern im Alter von zehn und zwölf Jahren fährt hier um 142 Euro am günstigsten. Preiswert und zu fixen Preisen fahren Erwachsene einen Tag in der Hochsaison am Kasberg mit einem Online-Ticket um 52 Euro und am Feuerkogel um 52,20 Euro.

Eine Tageskarte für Kinder kostet am Kasberg im Online-Shop 24,50 Euro und für Senioren am Feuerkogel und am Kasberg 49,90 Euro.

Die günstigste Tageskarte für Jugendliche gibt es im Webshop für den Feuerkogel um 37,80 Euro und für den Dachstein-Krippenstein um 39,50 Euro.

Den gesamten Preisvergleich - aufgelistet nach Erwerb an der Tageskassa und im Online-Shop - finden Sie hier:

Saisonkarten im Überblick

Für Vielskifahrerinnen und -skifahrer können auf Saisonkarten zurückgreifen.

Die Sunny Card kostet für Erwachsene online 697 Euro und gilt auf der Höss, am Hochficht und auf der Wurzeralm.

kostet für Erwachsene online 697 Euro und gilt auf der Höss, am Hochficht und auf der Wurzeralm. Die Snow and Fun Card kostet für Erwachsene online 730 Euro und gilt für die Skigebiete Dachstein-West, Dachstein-Krippenstein, Feuerkogel und am Kasberg.

kostet für Erwachsene online 730 Euro und gilt für die Skigebiete Dachstein-West, Dachstein-Krippenstein, Feuerkogel und am Kasberg. Die Super Ski Card Premium ist online bis 5. Dezember um 980 Euro und ab 6. Dezember um 1.100 Euro zu kaufen. Die Karte gilt von 12. Oktober 2024 bis 1. Mai 2025 in 23 Skiregionen in Oberösterreich, Tirol, Salzburg, in der Steiermark und in Kärnten. Aus Oberösterreich sind die Höss, die Wurzeralm und der Hochficht dabei.

Fakten und Infos für Pistengeher

In einigen Skiregionen kommen auch Pistengeherinnen und Pistengeher auf ihre Kosten, die vorhandene Infrastruktur wie Parkplätze und präparierte Pisten zu nutzen.

Am Kasberg werden 11 Euro (ohne Lift) verlangt, in Russbach (auf der Piste „Atomic Backland“) beträgt die Tagesgebühr 12,50 Euro und am Sternstein 13 Euro. Auf der Wurzeralm beträgt der Preis 16 Euro (ohne Lift). Am Feuerkogel ist Pistengehen nur auf der Piste Gsoll mit einem Ticket für die Berg- und Talfahrt um 33,40 Euro (Kassa) oder 31 Euro (Online) möglich. Auf dem Dachstein-Krippenstein gibt es auf bestimmten Plateaus Tourenmöglichkeiten, wofür die Tageskarte 28,70 Euro kostet.

