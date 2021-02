"Preisverdächtige" Elternvereine werden gesucht

Heuer richtet sich die Ausschreibung an Einzelpersonen, Non-Profit-Organisationen, Pfarren und Vereine – so wie der Elternverein in Michaelnbach, der 2017 den zweiten Platz gewonnen hat.

Was ihn so "preisverdächtig" macht? "Wir sind ein Elternverein für Kinder von null bis zehn Jahren. Egal ob Kindergarten oder Volksschule: Unser großes Ziel ist es, miteinander den Ort für alle Familien lebenswert zu machen", sagt die stellvertretende Obfrau Magdalena Stockinger. Die Projekte reichen dabei von einer Bedarfserhebung für Betreuungsangebote bis zum großen Sommerfest. Der Verein ist auch in Corona-Zeiten aktiv: "So hatten wir in der Adventzeit zum Beispiel einen Briefkasten für Post ans Christkind. Und das hat natürlich auch ganz fleißig zurückgeschrieben." (had)

Felix-Familia-Infos und Bewerbungen: www.familienkarte.at