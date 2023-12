Preisunterschiede von bis zu 155 Prozent bei Christbäumen

In drei Viertel aller österreichischen Haushalte darf er am 24. Dezember nicht fehlen: der festlich geschmückte Christbaum. Dass die Preisunterschiede bei den Händlern teils gravierend hoch sind, zeigt ein aktueller Preisvergleich der Arbeiterkammer Oberösterreich (AKOÖ) in den Bezirken Linz, Linz-Land, Steyr und Wels.

Die beliebteste Baumart bleibt auch in diesem Jahr die Nordmanntanne, weil sie einen besonders gleichmäßigen Wuchs aufweist und die weichen, nicht stechenden Nadeln schön dunkelgrün glänzen und verhältnismäßig lange am Baum halten.

Zwischen 11 und 28 Euro kostet eine 1 Meter hohe Nordmanntanne bei den oberösterreichischen Christbaumhändlern. Ist der Baum 1,70 Meter hoch, liegt der Preis zwischen 25 und 48 Euro.

Den günstigsten Baum mit 1 Meter gibt es bei Thalinger in Linz um 11 Euro, jenen mit 1,70 Meter um 24,99 Euro bei Obi in Linz, Leonding oder Wels – hier sind die Bäume jedoch aus dem Ausland.



Wer einen Baum aus dem Inland bevorzugt, bekommt das günstigste Exemplar mit 1,70 Meter Höhe bei Bauhaus in Linz, Pasching, Steyr oder Wels um 27,95 Euro.

Heimische Bäume werden bevorzugt

Im Vergleich zum Vorjahr hätte laut der AKOÖ jeder vierte Händler den Preis beibehalten, 6 von 10 erhöht, 2 von 10 hätten günstigere Angebote als im Vorjahr .

Um lange Transportwege zu vermeiden, raten die Konsumentenschützer, einen Baum aus dem Inland zu kaufen. Während ein heimischer Baum im Durchschnitt nur 40 Kilometer transportiert wird, legt ein dänischer Christbaum mehr als 1000 Kilometer zurück, bis er verkauft wird. In Österreich würden jedoch ohnehin regional gewachsene Bäume bevorzugt. Fast 90 Prozent entscheiden sich für einen österreichischen Christbaum.

Im Netz, so lange wie möglich

Hat man einen Baum gekauft, raten Experten, ihn bis kurz vor Heiligabend im Netz zu lassen, kühl und möglichst sonnen- und windgeschützt zu lagern. Zudem sollte man darauf achten, dass der Baum nicht austrocknet und keinen großen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist. Vor dem Aufstellen wird empfohlen, den Stamm nachzuschneiden, den Baum in einen mit Wasser gefüllten Ständer zu stellen und das Netz von unten nach oben aufzuschneiden.

