Preise auf Bergfahrt: Skifahren wird heuer um bis zu zehn Prozent teurer

Noch gilt das Prinzip Hoffnung, sagt Helmut Holzinger. Aber die Ideallinie bei der Preisgestaltung werde in diesem Winter nicht leicht zu finden sein. Der Geschäftsführer der Hinterstoder-Wurzeralm-Bergbahnen (HiWu) steht vor einer mindestens genauso großen Herausforderung, wie in den vergangenen beiden Jahren. Als die Pandemie den Skibetrieb zuerst minimierte und schließlich auch noch in die internationalen Schlagzeilen katapultierte.