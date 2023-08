Preisdeckel für Bauland: "Gute Maßnahme"

Wird Grünland in Bauland umgewidmet, will die Gemeinde Gallneukirchen, wie in den OÖN berichtet, künftig bei der Preisgestaltung ein gewichtiges Wort mitreden. Per Optionsvertrag sollen sich die Eigentümer verpflichten, nicht mehr als 190 Euro pro Quadratmeter zu verlangen. Das soll jungen Familien die Möglichkeit geben, noch halbwegs leistbaren Wohnraum zu erwerben. Ein ganzer Kriterienkatalog ist zu diesem Thema im Gemeinderat beschlossen worden.