"Prauche Papa" – In drei Bezirken werden Pflegeeltern gesucht

Für rund 70 Kinder in Oberösterreich werden jedes Jahr geeignete Pflegefamilien gesucht. Diese "zweiten Familien" bieten ein sicheres Zuhause, wenn es die leiblichen Eltern dazu nicht mehr in der Lage sind. Der Bedarf steigt. Deshalb gibt es in Oberösterreich auch das Modell der Teilzeit-Pflegefamilien.

Betroffenen Familie kann damit individuell geholfen werden. Zum Beispiel an einzelnen Nachmittagen, wenn die Eltern arbeiten müssen, oder während einer Reha. Ziel der Betreuung sei, dass das Kind weiterhin in seiner Familie leben kann. "Wir versuchen immer, die gelindesten Mitteln einzusetzen", sagt Kinderschutz-Landesrat Michael Lindner (SP).

Perg und Freistadt werben um Interessierte

Diese sogenannte "flexible familiäre Betreuung" ist allerdings noch sehr wenig bekannt. Das soll sich nun ändern. Mit einer neuen Kampagne, die sich auf die Bezirke Freistadt, Perg und Linz-Land konzentriert, sollen mehr Pflegeeltern gefunden werden. "Die Teilzeit-Version ist eine gute Möglichkeit für den Einstieg. Da kann man 'reinschnuppern", sagt Werner Kreisl, Bezirkshauptmann von Perg, wo aktuell 20 Pflegekinder in 18 Familien leben.

Sujets mit Wünschen von Kindern wie "Kannsd du mir eine Jause einpaggn" oder "Prauche dringend Papa zum Menschergäredichnicht spilen", sollen künftige Pflegeeltern ansprechen. Diese werden im ganzen Bezirk als Plakate und Abreisszettel aufgehängt oder als Postwurfsendungen verteilt. Im Bezirk Freistadt (derzeit 44 Pflegekinder in 29 Familien) gibt es zusätzlich eine Kooperation mit der Braucommune. Diese hat eine Palette voll Limonade mit einem besonderen Etikett zur Verfügung gestellt, die am 12. Oktober am Freistädter Bauernmarkt und am 31. Okober in Unterweißenbach ausgeteilt werden. "Damit wollen wir mehr Aufmerksamkeit für das Thema Pflegeeltern schaffen", sagt Bezirkshauptfrau Andrea Wildberger.

Entscheidung gut überdenken

Dass Aktionen wie diese auch Wirkung zeigen, beweisen die Bezirke Gmunden und Vöcklabruck. Dort haben die Kampagne und vor allem die Einführung der flexiblen Unterstützung im vergangenen Jahr viele Interessierte überzeugt. "Es gibt in beiden Bezirken ungewöhnlich viele, die sich über eine Pflegeelternschaft erkundigen", sagt Theresia Schlöglmann, Abteilungsleiterin der Kinder- und Jugendhilfe Oberösterreich.

Die Entscheidung, Pflegeeltern zu werden, müsse aber gut überdacht werden, sagt Schlöglmann. Für Interessierte gibt es Beratungsangebote, auch ein Podcast der Kinder- und Jugendhilfe bietet Einblicke in den Alltag. Mehr Informationen dazu auf www.pflege-eltern.jetzt

Ein akutes Problem sei aber noch die fehlende sozialrechtliche Absicherung, sagt Landesrat Lindner. Pflegeeltern bekommen zwar ein monatliches Gehalt und die Möglichkeit auf Anstellung, allerdings fehlt eine Regelung für die Pension. Hier appelliert Lindner an die künftige Bundesregierung, dieses Thema anzugehen.

