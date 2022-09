Zu einem Raubüberfall auf eine Postpartnerfiliale ist es am späten Mittwochabend in Obernberg am Inn im Bezirk Ried gekommen. Zwei Mitarbeiter, ein 51-Jähriger aus Deutschland und dessen gleichaltrige Gattin, waren noch im Betrieb und vernahmen gegen 20 Uhr Geräusche beim Hintereingang.