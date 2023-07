Postbote warf 84 Behörden-Briefe in den Müll

Wegen Amtsmissbrauchs muss sich heute vor Gericht in Linz ein Postzusteller verantworten. Die Anklage wirft dem 27-Jährigen vor, in der Gemeinde Engerwitzdorf insgesamt 84 RSb-Briefe einfach in einem Papiercontainer entsorgt zu haben. Er hat ein Geständnis abgelegt und bisher zum Motiv angegeben, er sei „unter Zeitdruck“ und „überfordert“ gewesen. Im Falle einer Verurteilung drohen dem Mann sechs Monate bis fünf Jahre Freiheitsstrafe. Die OÖN berichten heute über die Verhandlung und das allfällige Urteil.

