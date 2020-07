Corona-Infizierter besuchte Therme Bad Schallerbach

Die Person hielt sich am 21. Juli zwischen 10.30 und 16 Uhr im Bereich der Cabrio-Therme Tropicana sowie im dortigen Restaurant auf, teilte der Krisenstab des Landes Oberösterreich am Donnerstag mit.

Wer sich an diesem Tag ebenfalls im EurothermenResort Bad Schallerbach aufgehalten hat, soll seinen Gesundheitszustand genau beobachten. Treten Symptome wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Entzündungen der oberen Atemwege, Fieber, trockener Husten oder ein plötzlicher Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes auf, bitte sofort die Gesundheitsberatung unter der Telefonnummer 1450 anrufen.

Infizierter in Linzer Wettbüro

Die Stadt Linz hatte an die Besucher eines Linzer Wettbüros an der Wiener Straße ebenfalls den Appell gerichtet, genau auf den Gesundheitszustand zu achten. Ein Linzer hatte sich zwischen 11. und 16. Juli jeweils mehrere Stunden in dem Wettbüro "Tipwin" aufgehalten, danach sei er positiv auf das Coronavirus getestet worden. Mehr dazu in diesem Artikel.

170 Neuinfektionen in Österreich

Am Donnerstag meldete das Gesundheitsministerium 50 Neuinfektionen in Oberösterreich, die meisten neuen Corona-Fälle kamen in Wien dazu. Österreichweit wurden von Mittwoch auf Donnerstag 170 Erkrankungen registriert. Das ist deutlich mehr als in den vergangenen Tagen: Zuletzt waren es rund 100 Fälle täglich. >> Die aktuellen Zahlen vom Donnerstag im Detail

