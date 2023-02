Positive Entwicklungen für die Frauen im Land

Dem Ziel der Gleichstellung von Frauen und Männern sei man in den vergangenen fünf Jahren mit dem Projekt "Frauenstrategie Frauen.Leben 2030" ein gutes Stück näher gerückt, sagte Christine Haberlander, Frauenreferentin und Landeshauptmann-Stellvertreterin, gestern bei einer Pressekonferenz anlässlich des Weltfrauentages am 8. März. Dennoch gebe es noch viel zu tun. "Chancengleichheit ist ein Ziel, an dem wir weiterhin täglich und in sämtlichen Lebensbereichen arbeiten müssen", so Haberlander.

2018 wurde erstmals ein Arbeitsprogramm mit mehr als 100 konkreten Maßnahmen in den Bereichen Gesundheit, Einkommen, Beruf, Karriere, Gleichberechtigung am Arbeitsplatz und bestmögliche Vereinbarkeit von Familie und Beruf auf den Weg gebracht. Damit konnten folgende konkrete Erfolge erzielt werden:

Der Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen in Oberösterreich hat sich seit 2011 verringert. Das mittlere Bruttojahreseinkommen der ganzjährig vollzeitbeschäftigten Frauen lag 2021 um 18 Prozent unter jenem der Männer. "Im Vergleich zum Jahr 2011 ist dieser Einkommensunterschied um 5,5 Prozent gesunken", sagte Haberlander. Um die Einkommensschere weiter zu verringern, sei unter anderem der Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen für unter 3-Jährige, die Weiterentwicklung der Einkommenstransparenz sowie die Forcierung der Väterkarenz geplant.

Deutlich mehr Mädchen in technischen Berufen: Besonders attraktiv ist bei Mädchen der Bereich "Informatik/EDV/Kommunikationstechnik". Hier verzeichnete man von 1980 bis 2022 die größte Zunahme an weiblichen Lehrlingen (von 11 auf 612).

Mehr Kinderbetreuungseinrichtungen: In den Jahren 2021/22 wurden um 20,9 Prozent mehr Kinder betreut als zehn Jahre davor.

Frauen mit wichtigen Funktionen in der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sind selbstverständlicher geworden. So wurden beispielsweise Ende 2022 48 Prozent der Unternehmen in Oberösterreich von Frauen geleitet.

Schutz von Frauen: Das Angebot für von Gewalt betroffene Mädchen und Frauen wurde und wird weiter ausgebaut. Derzeit gibt es im Land fünf Frauenhäuser mit insgesamt 109 Plätzen. Der Neubau des Frauenhauses in Braunau soll 2023 fertiggestellt werden. Für die geplanten Frauenhäuser im Inneren Salzkammergut und im Unteren Mühlviertel befindet sich das Land derzeit auf Standortsuche.

