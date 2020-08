Positive Corona-Tests bei Kroatien-Urlaubern

Wie das Land Oberösterreich am Dienstag informierte, wurde seit Montag bei mehreren Oberösterreichern, die aus Makarska in Kroatien heimgekehrt waren, eine Corona-Infektion festgestellt. Es bestehe ein Bezug zur “Makarana Bar“ in Makarska, in der positiv getestete Mitarbeiter beschäftigt waren.

Personen, die in Makarska auf Urlaub waren, werde daher präventiv geraten, ihren Gesundheitszustand genau zu beobachten.

Im Falle auftretender Symptome wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Entzündungen der oberen Atemwege, Fieber, trockenem Husten oder plötzlichem Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes sollte umgehend die telefonische Gesundheitsberatung 1450 kontaktiert werden.

