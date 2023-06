Poltern: Von bösen Geistern und b’soffenen Gästen

Als Polter wird in der Forstwirtschaft gesammeltes Rundholz bezeichnet, das auf einem Sammelplatz zur Abfuhr bereitliegt und, wenn es in Bewegung gerät, "dahinpoltert". Poltern bedeutet (a) ein dumpfes krachendes Geräusch verursachen, holpern, rumpeln, (b) laut scheltend seine Meinung äußern: "Der Großvater poltert gern", und (c) den Polterabend feiern.