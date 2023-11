Polnischer Suchtrupp fand Leiche am Grund des Wolfgangsees

Bei St. Wolfgang wurde die Leiche in 62 Metern Tiefe entdeckt. Der Fundort befand sich in Ufernähe, zwischen Kirche und Hotel Scalaria.

Am Samstag um 15 Uhr erhielt Markus Gewolf von der Salzburger Wasserrettung einen Anruf. Im Wolfgangsee, etwa 200 Meter von St. Wolfgangs Kirche entfernt, sei ein menschlicher Körper in 62 Metern Tiefe lokalisiert worden. Den Leichenfund machten zwei Männer, die von der Familie eines vermissten Polen beauftragt worden waren. Der alleinreisende Urlauber war von Zeugen beobachtet worden, als er am Nachmittag des 18.