Polizistentrick: Seniorin verlor 30.000 Euro

Sie geben sich als Polizisten aus und kommen mit der Kautionsmasche: Ein naher Verwandter sei "in einen Unfall verwickelt" und benötige eine "Kaution", sonst komme der Angehörige ins Gefängnis. Erwischt hat es am Mittwoch eine 77-jährige Frau aus Steyr. Eine unbekannte Männerstimme meldete sich am Telefon. Es gehe um ihre Tochter, so der Betrüger. Geschickt versuchte der Anrufer mit seinen Aussagen, das Opfer einzulullen. Da es um ihre Tochter ging, konnte sie keinen klaren Gedanken mehr fassen.

Täter holten Geld ab

Die 77-Jährige begann daraufhin, in der Wohnung nach Bargeld zu suchen. Denn ihr Lebensgefährte hatte 23.000 Euro in bar sowie circa 10.000 Schweizer Franken gehortet. Der Telefonbetrüger kündigte an, dass eine "Polizistin" das Geld abholen werde. Schließlich händigte die 77-Jährige den Betrag einer unbekannten Täterin aus. Als ihr Lebensgefährte heimkehrte, wurde dem Paar bewusst, dass es Opfer einer Bande geworden war. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, bisher ergebnislos.