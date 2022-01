Polizisten überwältigten Gefährder während eines Fluges nach Kanada

So haben sich eine Polizistin und ein Polizist der Landespolizeidirektion Niederösterreich den privaten Urlaubsflug von Frankfurt nach Vancouver, Kanada, mit Sicherheit nicht vorgestellt. Hoch über den Wolken drehte ein Passagier nach rund zwei Stunden Flugzeit plötzlich durch. Der Mann drohte lautstark und gefährdete so die Sicherheit der Passagiere. Das Pärchen hielt daraufhin verdeckte Rücksprache mit dem Piloten und der Flugzeugbesatzung. In Abstimmung mit den zuständigen Sicherheitsbehörden in Kanada und Deutschland schritten die Polizisten schließlich ein. Mit Einsatztechniken, die bei der österreichischen Polizei zur Anwendung kommen, wurde der Gefährder schließlich überwältigt und durch technische Mittel fixiert. Bis zur Landung und Übergabe an die Behörden in der kanadischen Metropole wurde der Passagier überwacht.

"Jeder betriebsstörende Passagier kann die Sicherheit eines Fluges erheblich gefährden. Ich bin stolz auf die beiden Bediensteten. Das Einschreiten war mutig, intelligent und beherzt", sagte Innenminister Gerhard Karner.

Das Einschreiten sei Beweis dafür, wie professionell und engagiert die Polizisten in Österreich seien, "auch außer Dienst und im Urlaub", so Karner.

Sicherheit sei in der Luftfahrt die oberste Prämisse, deshalb sei die Überwältigung des Mannes die richtige Entscheidung gewesen, sagte ein leitender Beamter des Einsatzkommandos Cobra.