Polizisten retteten 75-Jähriger das Leben

Eine Frau aus dem Bezirk Gmunden verständigte gegen 15:30 Uhr die Polizei. Sie gab an, dass sie sich um ihre Nachbarin Sorgen machen würde, da sie sie schon seit einigen Tagen nicht mehr gesehen habe.

Die Polizisten fuhren zu dem Haus der 75-jährigen Frau. Mit Hilfe einer Leiter kletterten sie auf das Dach, öffneten eine Lichtkuppel und kamen so in das Haus. Hinter einer verschlossenen Tür meldete sich die verletzte Pensionistin. Da sie die Tür von innen nicht öffnen konnte, schlugen die Polizisten von außen eine Fensterscheibe im ersten Stock ein. So gelangten sie zu der Frau, die stark dehydriert und geschwächt am Boden lag.

Bis zum Eintreffen des Notarztes wurde die Pensionistin von den Polizisten erstversorgt. Anschließend wurde sie von der Rettung in das Salzkammergut-Klinikum Gmunden gebracht.

