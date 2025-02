Polizisten mit Sturmgewehr auf der Leonfeldener Straße

Es handelt sich lediglich um eine "Interne Schulung", wie die Pressestelle der Polizei Oberösterreich auf Nachfrage von nachrichten.at erklärt. Dabei wird ein Einsatzszenario nachgestellt. Es ist also nicht die nächste Fahndung innerhalb weniger Tage in Oberösterreich.

In der Nacht auf Freitag versuchte ein Unbekannter, einen Bankomat in der Plus City in Pasching zu sprengen. Die Fahndung nach dem Verdächtigen verlief ergebnislos. Am gleichen Tag wurde ein Marchtrenk ein Juwelier überfallen, die Suche nach den beiden Tätern war ebenfalls erfolglos. Und in der Nacht auf Montag wurde im Welser Max.Center ein Bankomat gesprengt - diesmal mit Erfolg. Auch in Wien wurden zuletzt ähnliche Fälle gemeldet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.