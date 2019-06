Polizisten in Kremsmünster entlarvten Pflegerin als Diebin

Die Polizeiinspektion Kremsmünster konnte der Diebin aus dem Bezirk Gmunden mehrere Delikte nachweisen, berichtet die Landespolizeidirektion am Donnerstag.

Um an hochwertigen Schmuck und Bargeld zu kommen, soll die Frau unterschiedliche Strategien verfolgt haben. So hat sie sich im Internet als Reinigungskraft angeboten. Bei dieser Tätigkeit gelang es ihr, teuren Schmuck aus zwei Wohnhäusern in Ried in Traunkreis und Kirchham bei Vorchdorf zu stehlen. Von einer weiteren Frau, die sie als Reinigungskraft in Laakirchen eingestellt hatte, verlangte sie gar eine Vorauszahlung. Zum Putzen kam sie aber nie.

Die 46-jährige Diebin war außerdem als Pflegerin in einer Hilfsorganisation tätig. Auch hier nutzte sie jede Gelegenheit, um ihre Klienten zu bestehlen. Laut Polizei hat sie in dieser Tätigkeit fünf weitere Diebstähle in Welser Haushalten verübt.

Die Taten haben sich zwischen Jänner 2018 und Februar 2019 ereignet. Die Frau ist teilweise geständig, eine Anzeige folgt.

