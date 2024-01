Polizisten fanden 78-Jährigen bewusstlos in dessen Wohnung in Eggendorf

Weil sie schon seit zwei Tagen nichts mehr von ihrem 78-jährigen Onkel gehört hatte und er telefonisch nicht erreichbar war, erstattete eine 58-jährige Frau aus Allhaming am Dienstag Anzeige bei der Polizei. Sie machte sich Sorgen, da auch das Licht im Haus in Eggendorf im Traunkreis brannte, die Türe aber verschlossen war.

Die Beamten der Polizeiinspektion Neuhofen an der Krems gelangten ins Innere des Hauses. Sie fanden den Pensionisten kurz nach 19 Uhr am Boden liegend in einem nicht beheizten Raum. Er war nicht ansprechbar. Der 78-Jährige dürfte gestürzt sein und konnte sich nicht mehr selbst aufhelfen. Sofort leisteten die beiden Polizisten Erste Hilfe und alarmierten Rettung und Notarzt. Nach der Erstversorgung wurde er vom Roten Kreuz Neuhofen an der Krems schwer unterkühlt ins Kepler-Klinikum nach Linz gebracht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.