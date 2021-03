Polizisten bewährten sich als Feuerwehrmänner - Brand unter Kontrolle

Eine 42-jährige Kroatin aus dem Bezirk Vöcklabruck bereitete Mittwochabend in der Küche Speisen zu, als plötzlich ein Brand ausbrach. Als die Polizei eintraf, sahen die Beamten Flammen aus der Wohnung schlagen. Die 42-Jährige befand sich bereits vor dem Wohnhaus.

Die Polizisten eilten in die stark rauchende Wohnung und versuchten mit einem Feuerlöscher den Brand unter Kontrolle zu bringen. Sie rannten in die stark verrauchte Wohnung und schafften es das Feuer zu löschen. Ein weiterer Polizist klapperte in der Zwischenzeit die anderen Wohnungen ab, um die Bewohner über den Brand zu informieren und um weitere Feuerlöscher zu organisieren.

Ein Übergreifen des Brandes auf andere Wohnung konnte verhindert werden. Die eintreffende Feuerwehr führte weitere Lösch- und Belüftungsarbeiten durch. Die Köchin wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung von der Rettung ins LKH Vöcklabruck eingeliefert.

