Polizist wurde zum Retter bei Verkehrsunfall

Nicht im Dienst, sondern in seiner Freizeit wurde ein Polizist in Alberndorf in der Riedmark zum Lebensretter. Dienstagabend fuhr der Polizeibeamte mit seinem Auto auf der Gemeindestraße Steinbach in Fahrtrichtung Gusental direkt hinter dem Pkw eines Linzers. Der 51-jährige Lenker des Fahrzeugs war viel zu schnell unterwegs, kam plötzlich links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw zurück auf die Fahrbahn geschleudert, er überschlug sich und kam schließlich in einer angrenzenden Wiese zum Stehen.

Der Polizist, der den Unfall gesehen hatte, eilte sofort zu dem Verletzten und leistete Erste Hilfe. Der 51-Jährige war ansprechbar, ein Alkotest war negativ. Schwer verletzt wurde der Linzer vom Notarzt ins Krankenhaus gebracht, die Feuerwehr Kottingsdorf sammelte anschließend die Trümmer des völlig zerstörten Wagens ein – acht Männer waren im Einsatz.