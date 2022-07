Filmreif: Polizist verfolgte Fahrerflüchtigen auf E-Scooter

Am 23. Juli kurz nach Mitternacht beobachteten zwei Polizisten in der Altomontestraße in Urfahr, wie ein Klein-Lkw-Fahrer beim Einparken ein Auto touchierte. Die Polizisten und der 22-jährige Unfalllenker blieben zunächst stehen. Dann schlug der Mann den Außenspiegel seines Fahrzeugs gegen die Fahrertür des abgestellten Autos. Als die Polizisten Führerschein und Zulassung sehen wollten, ergriff der 22-Jährige die Flucht.

Von der Linken Brückenstraße ging die Verfolgungsjagd zu Fuß durch einen Torbogen in die Ontlstraße. Einer der Polizisten schnappte sich kurzerhand den E-Scooter eines Passanten, der gerade auf einer Fußgängerquerung unterwegs war.

In der Zwischenzeit flüchtete der 22-Jährige weiter, zunächst durch einen Garten, dann zwängte er sich durch ein Loch in einem Maschendrahtzaun und hob eine Gartentür aus, um diese zu überwinden. Mit guter Ortskenntnis ausgestattet, umfuhr der Polizist diese Hindernisse, ohne den Flüchtenden dabei aus den Augen zu verlieren.

In einem Innenhof in der Strabergerstraße sah sich der Mann gegen seinen motorisierten Jäger schließlich zur Aufgabe gezwungen. Er wies sich aus und erklärte, dass er angesichts des Parkschadens und der einschreitenden Polizisten in Panik geraten sei. Der 22-Jährige wird wegen Fahrerflucht angezeigt.