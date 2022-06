Polizeistreife stoppte Drogenlenker im "Minutentakt"

Der erste Lenker ging der Polizeistreife um 16.20 Uhr in Wels Neustadt ins Netz. Der 21-jährige Welser gab erst nach längerem Leugnen zu, mehrere Substanzen konsumiert zu haben. Er wurde zur klinischen Untersuchung gebracht. Doch während der Fahrt zur Ärztin mussten noch zwei Lenker unter Suchtgifteinfluss angehalten werden.

Bereits nach 200 Metern Fahrt erwischten die Polizisten einen 37-jähigen Welser, der noch nie einen Führerschein hatte und der bereits mehrmals schwer beeinträchtigt angehalten wurde. Auch diesmal hatte er opiumhaltige Substanzen konsumiert, so der Polizeibericht. Er verweigerte die Vorführung zum Arzt. Nach weiteren Kilometern bei der Fahrt mit dem ersten Lenker zum Arzt, bemerkten die Streifenbeamten auf der Autobahn ein Auto, das von einem offensichtlich beeinträchtigten Lenker bewegt wurde. Der Wagen wurde ebenfalls angehalten und der Lenker gab sofort zu, noch nie einen Führerschein besessen zu haben, aber Kokain und Speed konsumiert zu haben. Die Amtshandlung wurde von einer weiteren Streife der LVA übernommen und der Lenker einer Ärztin vorgeführt.

Gegen 19.30 Uhr wurde ein Pkw in Wels Innere Stadt angehalten. Auch dieser Lenker gab zu, Cannabis konsumiert zu haben. Und auch er wurde zur klinischen Untersuchung gebracht. Der letzte Lenker dieser Streifenfahrt wurde dann gegen 22.45 Uhr in Wels Lichtenegg angehalten. Der 24-jährige Welser war sofort geständig, dass er in den vergangenen Stunden Kokain und Cannabis konsumiert hatte. Aufgrund seiner offensichtlichen Beeinträchtigung wurde auch er zu einer klinischen Untersuchung gebracht.

Sämtliche Fahrzeuglenker wurden für fahruntauglich erklärt und die Führerscheine, soweit vorhanden, abgenommen. Alle werden angezeigt und die Weiterfahrt wurde untersagt.