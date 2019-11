Polizeimusik spielt in Berlin groß auf

"Aber bitte mit Sahne", diesen Hit von Udo Jürgens werden die 48 Musiker der Polizei Oberösterreich vor 12.000 Besuchern in der Max-Schmeling-Halle in Berlin am 9. und 10. November zum Besten geben.

Angeführt werden die Musiker von Kapellmeister Harald Haslmayr. Geprobt wird für dieses Großkonzert "Berlin Tattoo 2019" schon seit September, am Mittwoch ist die Generalprobe, ehe die vom Innenministerium ausgewählten Musiker in Richtung Deutschland reisen. Elf Musikgruppen, unter anderem aus der Schweiz, aber auch aus Weißrussland und Polen, zeigen dort ihr Können.

Die Polizisten werden den Hit von Udo Jürgens unter anderem mit "Birdland" von Joe Zawinul und der "Austrian Police Signation" zu einem abwechslungsreichen Medley machen.

"Jede Gruppe marschiert nacheinander in die Halle und zeigt ein zehnminütiges Programm. Wir werden am Ende mit dem Radetzkymarsch wieder hinausgehen und hoffen, dass die Leute mitklatschen und wir eine besondere Stimmung erzeugen können", sagt Musikoffizier Michael Ahrer. Aber nicht nur Blasmusik wird es bei dem Großkonzert zu hören geben, es sind auch Trommler, Dudelsackspieler und Sänger mit dabei.

"Tattoo" 2020 in Tips Arena

Höhepunkt des bunten Programms wird am Ende ein gemeinsamer Einmarsch und das Zusammenspiel aller Musiker sein. "Tattoo" steht für das englische Wort Zapfenstreich und ist das Signal zum Einrücken in die Kaserne. Ursprünglich gab es diese Veranstaltungen vor allem im britischen Raum, inzwischen hat sich "Tattoo" als Musikparade in vielen europäischen Ländern etabliert.

Bald zählt auch Österreich dazu: Denn im Oktober 2020 findet die erste "Tattoo" in der Linzer Tips Arena statt. (mpk)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.