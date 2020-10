Polizeihund "Bosco" stellte Einbrecher

Den richtigen Riecher hatte Polizeihund "Bosco" am Freitag kurz nach Mitternacht bei einem Einsatz in Linz. Mehrere Streifen waren wegen eines Wohnhauseinbruches in die Knabenseminarstraße gerufen worden. Die Täter versteckten sich im ersten Obergeschoß, hatten aber dank "Bosco" kein leichtes Spiel. Der Vierbeiner schlug vor einem Kasten Alarm, die Slowaken im Alter von 22 und 32 Jahren wurden von Diensthundeführer Andreas festgenommen.

