Polizeieinsatz: Ist Roland Drexler im Burgenland?

Im Bezirk Oberpullendorf ist derzeit ein großes Polizeiaufgebot unterwegs. Die Polizei hält sich dazu bedeckt, jedem Hinweis werde professionell nachgegangen, sagte Polizeisprecher Helmut Marban gegenüber dem ORF Burgenland. „Es sind zahlreiche Kräfte im Einsatz, die auch dementsprechend ausgerüstet sind. Mehr kann man nach aktuellem Stand nicht dazu sagen“, so Marban Mittwochvormittag. Auch Drohnen und Spürhunde stünden bereit.

Die landesweite Großfahndung nach Roland Drexler läuft auf Hochtouren. Der Verdächtige dürfte sich in einem silbernen VW Caddy mit dem Kennzeichen RO-231 EL fortbewegen. Er gilt als extrem gefährlich, sodass aktuell rund 30 Personen aus seinem Umfeld unter Polizeischutz stehen. Die Ermittler in Oberösterreich erhalten weiterhin zahlreiche Hinweise, die vom Einsatzstab in Linz geprüft und abgearbeitet werden.

