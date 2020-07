Polizeieinsatz in Jagdhütte von Prinz Ernst August im Almtal

"Es hat ein Amtshandlung bezüglich des Gesundheitszustandes gegeben", demnach dürfe man nicht mehr sagen, auch wenn es sich um eine bekannte Person handle, informierte Polizeisprecher Michael Babl.

Laut Medienberichten gab es am Donnerstag einen Zwischenfall im Jagdhaus des 66-Jährigen in Grünau im Almtal. Bei der Polizei war in der Nacht auf Mittwoch ein Notruf eingegangen, wonach sich der Anrufer in einer Notsituation befinde und dringend Hilfe benötige, bestätigte Babl. Laut der Zeitung war es der Prinz, der angab, ein Paar wolle ihn ermorden. Eine Streife traf Ernst August von Hannover allein im Jagdhaus an, besagtes Paar befand sich im Freien.

In weiterer Folge habe sich der Urenkel des letzten deutschen Kaisers Wilhlem II sehr aggressiv verhalten, Beamte dürften ihn auch am Boden fixiert haben. Auf Anweisung eines hinzugerufenen Arztes wurde er ins Spital gebracht. Der Prinz wiederum behauptete, dass er von Polizisten geschlagen worden sei und drohte mit einer Klage.

