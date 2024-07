Polizeibeamte "crashten" Hochzeit in Linz: Ex-Häftling (31) festgenommen

Unvergesslich wird er wohl bleiben, der (geplante) Hochzeitstag eines 31-Jährigen. Für den Bräutigam, die Braut und alle geladenen Gäste. Ob er in guter Erinnerung bleiben wird, das sei allerdings zu bezweifeln.

Noch bevor sich das Paar im Trausaal des Neuen Linzer Rathauses das Ja-Wort geben konnte, unterbrachen nämlich Einsatzkräfte der Linzer Drogenfahndung und der Sondereinheit EGS (einer Einsatzgruppen der Polizei zur Bekämpfung der Straßenkriminalität) jäh die Feierlichkeiten. Gegen den Bräutigam, einen 31-jährigen, der sich zuletzt in Linz ohne festem Wohnsitz aufhielt, bestand eine gerichtliche Festnahmeanordnung. Der mehrfach wegen Drogendelikte vorbestrafte Mann wird beschuldigt, mit Kokain und Cannabis gedealt zu haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Zur Festnahme kam es im Standesamt direkt vor dem Trausaal. Dabei hatte der Bräutigam ein "ungewöhnliches Hochzeitsgeschenk", sagt Clemens Lehner-Redl vom Landespolizeikommando den OÖN. "Mehrere morphinhaltige Kapseln wurden bei ihm sichergestellt".

Im Linzer Volksgarten Drogen verkauft

"In der Einvernahme legte der Beschuldigte ein umfassendes Geständnis ab", bestätigt Reinhard Huemer-Steiner von der Staatsanwaltschaft Linz im OÖN-Gespräch. Er sei vorbestraft. Bereits mehrfach saß der Mann ohne fixen Wohnsitz aufgrund verschiedener Suchtgiftdelikte hinter Gittern - zuletzt Ende des vergangenen Jahres wegen Konsums von Drogen.

Just aus der Haft entlassen, der Mann ist seit November 2023 auf freiem Fuß, dealte er eigenen Angeben zufolge auch schon wieder mit Drogen im Linzer Volksgarten. Er will so seine Opiatabhängigkeit finanziert haben.

"Der 31-Jährige gab im Zuge der Einvernehmung Namen von Abnehmern und Bezugsquellen preis", sagt Huemer-Steiner. Weil er geständig sei, also "einen Beitrag zur Wahrheitsfindung geleistet hat", könne sich dies strafmindernd auswirken. Es drohen - aufgrund der Vorstrafen - 7,5 Jahre Haft. Der Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Linz gebracht.

Für die Polizei überraschend kam eine weitere Festnahme - auch nach dem Trauzeugen, einem 49-Jährigen, wurde seit Wochen gerichtlich gesucht. Warum, das stand am Donnerstagvormittag noch nicht fest.

