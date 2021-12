Polizeiauto in Brand gesteckt: Weitere Festnahmen

Jetzt wurden drei weitere Täter sowie der Kopf der Bande festgenommen bzw. angezeigt. Die Ermittlungen gegen weitere Bandenmitglieder laufen.

Wie berichtet, hatte einer der beiden ursprünglich ausgeforschten 16-Jährigen die Tat gestanden. Alle drei Burschen ohne Migrationshintergrund wurden daraufhin auf freiem Fuß angezeigt. Im Zuge ihrer Einvernahmen gab sowohl der 16-Jährige als auch einer seiner beiden anderen Kollegen an, am 24. November in Linz von drei Burschen zusammengeschlagen und genötigt worden zu sein, nicht bei der Polizei auszusagen.

In der Folge konnten mittels Videoüberwachung diese drei Täter – ein 14-Jähriger sowie zwei 16-Jährige – ausgeforscht und am vorvergangenen Freitag festgenommen werden. Die beiden 16-Jährigen zeigten sich teilweise geständig. Sie wurden in die Justizanstalt (JA) Linz gebracht, ihr 14-jähriger Kollege auf freiem Fuß angezeigt.

Cobra-Beamte nahmen Anführer fest

Gestern konnte nun auch der 20-jährige Anführer der Bande durch Cobra-Beamte in einer Wohnung in Linz-Ebelsberg festgenommen werden. Der Linzer verweigerte die Aussage, er wurde ebenfalls in die JA gebracht.

Er steht in Verdacht, sämtliche Bandenmitglieder zu Straftaten angestiftet zu haben, sagte gestern eine Polizeisprecherin.

So sei etwa ursprünglich geplant gewesen, einen Polizisten mit Benzin zu übergießen und anzuzünden. Als dies nicht gelangt, wurde das Polizeiauto in Brand gesteckt. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Bande aus insgesamt rund 20 Mitgliedern besteht.

Nach den übrigen wird nun wegen weiterer Straftaten gesucht.