Polizei zog Dutzende getunte Autos aus dem Verkehr

Außerdem wurden bei Radarmessungen an 1.900 Fahrzeugen 65 Lenker wegen Tempo-Überschreitung angezeigt. Die Bezirkshauptmannschaft stellte noch an Ort und Stelle wegen illegaler Umbauten, zu viel Lärm und Schnellfahrens Strafbescheide in der Höhe von 33.180 Euro aus.

Wie die Polizei berichtete, wurden von den eingesetzten Streifen 204 Fahrzeuge kontrolliert. Bei einem Viertel davon wurde eine Lärmmessung und eine sofortige technische Überprüfung bei der Betriebswerkstätte der Straßenmeisterei Ried durchgeführt. An 29 Fahrzeugen wurden wegen Mängeln mit Gefahr im Verzug die Kennzeichen an Ort und Stelle abgenommen.

Des weiteren wurde vier Fahrzeuglenkern wegen Beeinträchtigung durch Suchtmittel der Führerschein abgenommen, ein alkoholisierter Fahrzeuglenker mit 1,74 Promille wurde an der Weiterfahrt gehindert.