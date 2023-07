Polizei zog Drogenlenker aus dem Verkehr

So fuhr ein 24-jähriger Bosnier aus Salzburg am Donnerstagnachmittag mit seinem Pkw in Linz auf der A7 Richtung Süden. Auf Höhe der Autobahnabfahrt Industriezeile wurde ein Polizist auf die ungewöhnliche Fahrweise aufmerksam.

27-Jähriger angezeigt

Bei der Kontrolle des Lenkers stellte sich heraus, dass dieser keinen gültigen Führerschein hat und auch sonst keine Dokumente bei sich trug. Der Polizist bemerkte bei der Kontrolle einen intensiven Marihuana-Geruch. Auf die Nachfrage, ob er Drogen dabeihabe, zog der 24-Jährige einen "angerauchten Joint" hervor. Sowohl einen freiwilligen Urinschnelltest als auch die klinische Untersuchung lehnte der Mann ab. Mit einer Anzeige muss auch ein 27-Jähriger rechnen, der am Freitagabend in der Holterstraße in Wels von der Polizei angehalten wurde. Der Welser zeigte eindeutige Symptome von Drogenkonsum. Ein freiwilliger Urintest verlief positiv auf Cannabis. Nach einer klinischen Untersuchung wurde der Mann für fahruntauglich erklärt. Ihm wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

