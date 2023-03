Polizei zog drei Drogenlenker aus dem Verkehr

Ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land hatte den Motor laufen lassen, während er sich Zigaretten holte. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten eine Suchtgiftbeeinträchtigung. Der Mann gab zu, Cannabis konsumiert zu haben – ihm wurde der Führerschein abgenommen.

Den Führerschein war ein 38-Jähriger bereits los, was ihn jedoch nicht an einer Fahrt auf der Innviertler Straße hinderte. Der Mann, der durch mehrere Substanzen beeinträchtigt war, hatte außerdem selbst gemalte Kennzeichen an seinem Auto montiert.

Im Bereich Wels-West wurden Polizisten wegen dessen Fahrweise auf einen 32-Jährigen aufmerksam. Der Mann gab zu, vor der Fahrt Kokain konsumiert zu haben. Seinen Führerschein ist der Drogenlenker nun ebenfalls los.

