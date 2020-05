Die beiden sollen in der ersten Februarhälfte nicht weniger als 13 Sachbeschädigungen, drei Einbrüche und zwei Diebstähle verübt haben, wobei es bei zwei Einbrüchen beim Versuch blieb, so die Polizei am Freitag. In der Nacht auf 2. Februar hatte das Duo eine Spur der Verwüstung durch die Kaiserstadt gezogen: In der Toilettenanlage des Kurparks zertrümmerten die beiden mit einem 20 Kilo schweren Betonsockel die Waschbecken, verstopften die Pissoirs mit Klopapier und rissen die Seifenspender ab.