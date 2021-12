Polizei warnt vor Verkehrschaos in Linz

Vor massiven Verkehrsbeeinträchtigungen warnt die Polizei heute in Linz. Grund sind Demonstrationen von Maßnahmengegnern, die von 12 Uhr bis in den späten Nachmittag über mehrere vielbefahrene Strecken führen.

Zweimal bewegt sich der Kundgebungszug zu Beginn über die Nibelungenbrücke. Im weiteren Verlauf geht die Demo über den Hauptplatz durch die Altstadt, vorbei am Landhaus und durch den Römerbergtunnel. Anschließend will man über Donaulände, Gruberstraße und Europaplatz bis zum Hauptbahnhof ziehen. 30 Traktoren sollen den Zug begleiten. „Das eigentliche Ziel der Versammlung ist klar: Es geht darum, den Verkehr lahmzulegen“, sagt David Furtner, der Leiter der Pressestelle der Landespolizeidirektion. Rechtlich könne man gegen die Routenführung aber nicht einschreiten. Im aktuellen Fall lägen „keine Untersagungsgründe“ vor.

Furtner rechnet zwischen 12 und 14 Uhr mit massiven Staus bei Fahrten über die Donau. Pendlern rät die Polizei, großräumig auszuweichen – etwa über die Autobahn- oder die neue Eisenbahnbrücke. Auch am späteren Nachmittag dürfte es zu Staus kommen.

"Hilferuf" aus Spitälern

Das Areal rund um den Ursulinenhof, wo der Landtag tagt, hat die Polizei unterdessen zur Bannmeile erklärt. Es werde ein Platzverbot erlassen, sagt Furtner. Um 12.15 Uhr gehen heute auch Beschäftigte der Ordensspitäler und konfessionellen Pflegeheime vor ihren Einrichtungen auf die Straße, um auf ihre angespannten Arbeitsbedingungen aufmerksam zu machen. Der Hilferuf wird von der Gewerkschaft organisiert.

In einem offenen Brief an Landeshauptmann Thomas Stelzer und seine Stellvertreterin Christine Haberlander (beide VP) fordert die Gewerkschaft vida eine Entlastung der Beschäftigten, unter anderem durch eine Personalaufstockung. Ein Aufeinandertreffen mit den Corona-Gegnern soll verhindert werden.