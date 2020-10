Polizei warnt vor Telefonbetrügern, die sich als Polizisten ausgeben

In der näheren Umgebung sei eingebrochen worden. Die Ermittler hätten dabei Namenslisten entdeckt, und auf diesen Listen würde auch der Name des Angerufenen aufscheinen: Erneut treiben Telefonbetrüger ihr Unwesen, die sich als falsche Kriminalbeamte ausgeben, warnte heute Nachmittag die oberösterreichische Landespolizeidirektion.

Wie Sprecher Fritz Stadlmayr berichtete, waren am Dienstag im Stadtgebiet von Linz und im Bezirk Linz Land rund zehn solcher Anrufe eingegangen. Die unbekannten Täter meldeten sich dabei an den Festnetzanschlüssen bevorzugt älterer Menschen. Sie sprechen perfekt Deutsch mit hochdeutschem Akzent. „In den Telefongesprächen erkundigen sich die Betrüger auch, ob es im Haus bzw. in der Wohnung einen Tresor oder andere Wertsachen gibt“, informiert die Polizei und mahnt zur Vorsicht: „Übergeben Sie niemals Wertgegenstände, sondern rufen Sie sofort bei uns unter 133 an.“

Kein Opfer fiel darauf herein

Das Gute heute war: Keines der angerufenen Opfer sei auf die Betrugsmasche eingegangen. „Es ist in allen Fällen, soweit wir wissen, beim Versuch geblieben“, sagte der Polizeisprecher. Telefonbetrüger haben viele Maschen, um an Geld zu kommen. So gibt es den „Neffen- bzw. Nichtentrick“: Die Gauner geben sich als Verwandte aus, behaupten, sie seien in einer akuten Notlage – etwa nach einem Verkehrsunfall – und bitten um hohe Geldsummen. Ebenso melden sich Betrüger und geben sich als „Microsoft-Mitarbeiter“ aus, um Kontodaten abgreifen zu können.

