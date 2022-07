Polizei warnt vor Telefon-Betrügern

Alle vier Meldungen trafen aus dem Bezirk Grieskirchen ein, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Unbekannte Frauen riefen demnach potentielle Opfer mit unterdrückter Nummer an und versuchten ihnen weiszumachen, dass Angehörige einen Unfall gehabt hätten. Anschließend forderten sie Bargeldbeträge im fünfstelligen Eurobereich sowie Schmuck und Gold. Diese sollten an deren Wohnadressen abgeholt werden. Die Angerufenen fielen nicht auf den Trick rein und verständigten umgehend die Polizei.