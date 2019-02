Polizei warnt vor angeblichen Microsoftmitarbeitern

LINZ. Die Polizei Oberösterreich warnt nach einem aktuellen Fall vor einer neuen Betrugsmasche.

Dem Opfer wurde am Telefon etwas vorgegaukelt. Bild: Weihbold

Am Donnerstag erhielt ein 69-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach um 13.30 Uhr von einer Frau, die sich als angebliche "Microsoft-Mitarbeiterin" ausgab, einen Anruf in englischer Sprache, wobei ihm mitgeteilt wurde, dass sein PC gehakt wurde.

Das Opfer wurde im Verlauf des Gesprächs zu einem "Microsoft Spezialisten" weitergeleitet, welchem es gelang, in einem mehr als fünfeinhalb stündigen Gespräch einen Fernzugriff an dessen PC zu erlangen, ein Programm am PC und eine App am Handy zu installieren. Während das Opfer im Gespräch abgelenkt wurde, erfolgten im Hintergrund insgesamt etwa 20 Kontoabbuchungen und Bestätigungen durch den Zugriff am Handy.

Bis der 69-Jährige schließlich Verdacht schöpfte, war bereits ein Schaden von etwa 3.400 Euro entstanden.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema