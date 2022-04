Polizei warnt vor angeblichem "Oster-Gewinnspiel"

Das vermeintliche "Gewinnspiel" verspreche demnach einen kostenlosen Oster-Geschenkkorb von Milka, berichtete die Polizei. Interessierte bekämen allerdings keine süßen Osterhasen, sondern würden vielmehr zu Opfern Krimineller. "Mehrere Meldungen und Anzeigen langten bereits bei der Polizei in Oberösterreich ein", hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Die Polizei vermutet, dass Kriminelle damit versuchen, Bankdaten herauszulocken und mittels Schadsoftware Handys zu "infizieren".

Tipps der Polizei:

Bleiben Sie misstrauisch, wenn ein Gewinn versprochen wird

Lassen Sie sich niemals unter Zeitdruck setzen.

Löschen Sie derartige WhatsApp-Nachrichten und SMS.

Leiten Sie diese Nachrichten nicht an andere Personen weiter.

Personen, welche bereits Opfer eines derartigen Betrugs geworden sind, sollten bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle Anzeige erstatten.