Polizei vernetzt sich für Ernstfall mit Unternehmen

Ein Notfall, aber niemand, der ihn melden kann. Weil das Mobilfunknetz weg, der Strom ausgefallen oder das Internet zusammengebrochen ist. Das ist kein Horroszenario, sondern kann schnell Realität werden. Wie am 14. Oktober dieses Jahres, als die Notrufnummern wegen eines Hardwarefehlers bei der Telekom zumindest in Wien stundenlang nicht mehr erreichbar waren. Im schlimmsten Fall kann es zu einem „Blackout“, einem Ausfall aller Systeme, kommen.

Um für diesen Ernstfall gerüstet zu sein, öffnet die Polizei nun auch in Oberösterreich ihr ausfall- und abhörsicheres Digitalfunknetz „BOS“ (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) für Unternehmen und Organisationen kritischer Infrastruktur. Das sind jene Unternehmen, die für die Versorgung der Bevölkerung mit lebenswichtigen Gütern verantwortlich sind: Energie- und Wasserversorger, Ölunternehmen, Krankenhäuser, Banken, große Lebensmittelhändler oder Schienen-und Luftfahrtsunternehmen.

400 solcher Unternehmen gelten in Österreich als kritische Infrastruktur. 120 davon werden mit Funkgeräten ausgestattet. In Oberösterreich unterzeichneten gestern in der Landespolizeidirektion in Linz vorerst 13 Unternehmen die Vereinbarung. Sie haben im Ernstfall nun einen direkten Draht zur Polizei, können dann aber auch untereinander über den Digitalfunk kommunizieren. „Dafür wurden eigene Sprechgruppen für die jeweiligen Bereiche erstellt“, sagt Silvia Mayer vom Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT).

Die Aktivierung des Funks sei nur „für den wirklichen Bedarfsfall“ vorgesehen und dürfe nur von einer „sicherheitsüberprüften Person“ vorgenommen werden.

„Es ist nicht selbstverständlich, dass Infrastruktur immer funktioniert“, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Darum habe das Land Oberösterreich rund 45 Millionen Euro in den Ausbau des Digitalfunks investiert.

Oberösterreichs Landespolizeidirektor Andreas Pilsl hoffe zwar, dass man „nicht all zu oft über den Digitalfunk kommunizieren muss“, betonte aber, dass der direkte Draht eine wichtige Stütze im Fall von Hacker-Angriffen oder technischem Versagen sei.

