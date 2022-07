Aloisia K. (Name von der Redaktion geändert) ist eine resolute Frau von 83 Jahren, die sich nicht so schnell etwas vormachen lässt. Doch am 6. April heurigen Jahres wäre genau dies beinahe passiert. "Ich war verunsichert. Aber dann habe ich mir gedacht: Da stimmt etwas nicht – und hab die Polizei angerufen." Und so kam es, dass die Linzerin ihre Ersparnisse von 57.000 Euro behalten hat und ein 20-jähriger Georgier für eineinhalb Jahre ins Gefängnis muss.