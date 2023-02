Polizei sucht weitere Opfer von 15-jährigem Räuber

Der 15-jährige Beschuldigte, der am 12. Februar eine 63-jährige Frau im Stadtpark in Kirchdorf an der Krems bedroht und schließlich mehrfach angeschossen haben soll, hat zwei weitere Raubdelikte gestanden.

Die Opfer konnten bisher nicht ausgeforscht werden, die Polizei fahndet deshalb nun nach ihnen:

Gesucht wird ein Jugendlicher im Alter zwischen 14 und 17 Jahren, dem vor etwa zwei bis vier Monaten am Marktplatz in Gallneukirchen seine Geldbörse von vier Jugendlichen, darunter der 15-Jährige, geraubt wurde. Nach dem Raub wurde mit der Bankomatkarte des Opfers eingekauft.

Das zweite Opfer ist ebenfalls männlich und zwischen 25 und 30 Jahren alt. Im Jänner 2023 wurde dieser Mann gegen 2 Uhr nach einem Lokalbesuch in der Linzer Altstadt von dem 15-Jährigen und einem zweiten Jugendlichen nach einer Zigarette und Geld gefragt. Diesem Mann soll Bargeld aus der Geldbörse geraubt worden sein.

Die Opfer dieser Straftaten werden gebeten, sich an die Polizei in Kirchdorf an der Krems unter 059133-4120 zu wenden.

