Polizei sucht vermisste Elfjährige: Spur führt nach Linz

Die Mutter meldete das Mädchen am Donnerstag gegen 21.30 als abgängig, teilt die Polizei am Freitag mit. Demnach befanden sich Mutter und Tochter im Auto. Es kam zu einem Streit, das Mädchen sprang aus dem Wagen und lief davon.

Am Linzer Hauptbahnhof

Aufgrund von Chatverläufen auf Social Media geht die Exekutive davon aus, dass sich die Elfjährige zusammen mit einer Freundin am Mittwoch gegen 23.15 Uhr am Linzer Hauptbahnhof aufgehalten hat. In der Nacht auf Donnerstag soll sie dann in einer Wohnung in der Ziegeleistraße gewesen sein.

Wer hat dieses Mädchen gesehen? Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Vermisste trägt Jeans, schwarze Nike Air Force Schuhe und ein schwarzes Top. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Waldzell entgegen: 059133 4247

Autor Robert Stammler Redakteur Land und Leute Robert Stammler

