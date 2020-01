Polizei stoppte zwei Drogenlenker in Oberösterreich

Ein 29-jähriger Iraker aus dem Bezirk Linz-Land ist in Traun der Polizei ins Radar gefahren. Er war mehr als 20 km/h zu schnell. Bei der Lenkerkontrolle stellten die Polizisten ein Beeinträchtigung fest. Der Drogenschnelltest verlief positiv. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.

Einem 26-jährigen Linzer konnte die Polizei den Führerschein nicht mehr abnehmen, weil ihm dieser bereits entzogen war. Der Mann fuhr mit seinem Auto in der Raimundstraße, als er angehalten wurde. Auch bei ihm hat die Polizei bemerkt, dass er unter Suchtmitteleinfluss stand. Den Drogenschnelltest oder eine klinische Untersuchung verweigerte er jedoch. Zudem hatte der Linzer einen Schlagstock bei sich, obwohl gegen ihn ein Waffenverbot besteht.

Die Kontrollen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss wurden in Oberösterreich in den vergangenen Jahren erhöht. Bereits im Vorjahr wurden fünf Vortestgeräte angekauft und den Polizeibeamten zur Verfügung gestellt. 2019 wurden 899 Anzeigen gegen Drogenlenker registriert, heißt es in einer Aussendung von Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FPÖ). Nun wurden sechs weitere Geräte bestellt.

