Polizei spielt eine Nacht klassische Töne

Diese Nacht spielt für Ballbesucher alle Stücke, oder ganz nach dem Motto, klassische Stücke. Denn die "Polizei goes Classic" bei ihrem heurigen Ball am Rosenmontag (24. Februar) ab 20 Uhr im Brucknerhaus in Linz.

Bereits zum 69. Mal findet dieser Ball statt, und da dürfen auch die Polizeischüler nicht fehlen, die in Uniformen und weißen Kleidern den Abend nach einer Choreografie von Alexander Kreissl eröffnen. Die Tanzschule Dancing World wird die Besucher auch wieder um Mitternacht mit einer Showeinlage staunen lassen.

Nicht nur die Eröffnung bringt an diesem Abend ein wenig Opernball-Flair in das Brucknerhaus. Auch die Show um 22 Uhr hat alle Elemente, die eine Ballnacht zu etwas Besonderem macht. "Das Highlight des Abends ist das Symphonieorchester ,Klang Bad Hall’ mit 30 Musikern, dazu tanzt eine Ballettgruppe und drei Sänger treten auf", sagt Wolfgang Rittberger, Organisator des Polizeiballs. Die Besucher erwarte eine leichte, klassische Kost, die einen Querschnitt durch die Operetten biete.

Die Musiker des Polizeitanzorchesters Linz werden wieder die Besucher im großen Saal zum Mittanzen bringen. Aber auch in der Garderobe im Foyer, das wissen treue Gäste, wirbeln die Tänzer herum, wenn die Band "Night Fever" aufspielt. PianoFrizz bringt den Rock’n’Roll und Boogie in das Brucknerhaus und das junge Publikum ist bei DJ CHris De Play bestens aufgehoben.

Karten für den 69. Polizeiball gibt es bei allen Geschäftsstellen der OÖNachrichten

