Polizei sagt Traditionsball am Rosenmontag ab

Und es werden vermutlich nicht die letzten Absagen der heurigen Ballsaison bleiben.

Unklar ist vorerst noch, ob der für 25. Jänner 2021 geplante Ball des Kaufmännischen Vereins (KV-Ball) in Linz tatsächlich über die Bühne gehen wird. "Wir sind zwar nach wie vor noch in den Vorbereitungen", sagte KV-Präsident Franz Penz gestern den OÖN. Doch ob der Ball tatsächlich stattfinden werde, "wird sich in den nächsten zwei bis drei Wochen entscheiden", sagte Penz.

Für den Polizeiball ist die Entscheidung bereits gefallen: "Aufgrund der momentan nicht einschätzbaren Entwicklung der Corona-Pandemie sieht sich die Landespolizeidirektion OÖ gezwungen, den 70. Polizeiball um ein Jahr zu verschieben", hieß es gestern in einer Aussendung.

