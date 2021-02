Polizei nahm slowakischen Menschenhändler fest

Nach dem 30-Jährigen war mit einem europäischen Haftbefehl gesucht worden, der im März 2018 vom Bezirksgericht Banska Bystrica in seinem Heimatland ausgestellt worden war. Dort drohen ihm bis zu 20 Jahre Haft.

Das Landeskriminalamt hatte den Verdächtigen in Traun im Bezirk Linz-Land lokalisiert und nahm ihn dort am Montag fest. Er wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Bei der Festnahme wies sich der Mann mit einem totalgefälschten slowakischen Personalausweis aus.

