Polizei löste Gottesdienst auf 

Es wurde gesungen, gegessen und getrunken, Maskenpflicht, Mindestabstand und andere Corona-Schutzmaßnahmen wurden nicht eingehalten. Kurz nach 18.30 ging am Montag eine Anzeige bei der Polizei in Enns (Bezirk Linz-Land) ein: Mehrere Menschen würden in einem Veranstaltungsraum einen Gottesdienst abhalten.

Vor Ort fanden die Polizisten 25 Erwachsene und 20 Kinder vor, die sich dort zum Gottesdienst versammelt hatten. Erinnerungen an den Freikirchen-Cluster im vergangenen Sommer in Linz wurden wach, denn wie damals handelte es sich um rumänische Staatsbürger aus mehreren Bezirken. Die Polizei löste die Veranstaltung auf, die Teilnehmer wurden nach den Bestimmungen der Covid-19-Notmaßnahmenverordnung angezeigt.

