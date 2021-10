Polizei kündigt verstärkte Corona-Kontrollen zu Halloween an

In zahlreichen Discos Oberösterreichs sind am 31. Oktober öffentliche Halloween-Partys geplant. Damit dort nicht noch zusätzliche Cluster entstehen, die die ohnehin schon angespannte Corona-Lage im Bundesland weiter verschärfen, will die Polizei am Halloween-Abend besonders genau hinschauen. Kinder, die zu Halloween von Haus zu Haus ziehen, um Süßigkeiten zu sammeln, werden selbstverständlich nicht kontrolliert, hieß es am Sonntagnachmittag vom Krisenstab des Landes Oberösterreich.

2,5G-Regel in der Disco

Im Rahmen von Schwerpunktkontrollen sollen in enger Abstimmung mit den Bezirksverwaltungsbehörden vor Ort vor allem Veranstaltungen und Gastronomie-Betriebe intensiv kontrolliert werden. In der Nachtgastronomie gilt, wie berichtet, derzeit die 2,5G-Regel: Zutritt hat nur, wer einen Impfnachweis, einen Genesungs- oder Absonderungsbescheid oder ein PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, vorweisen kann. Ab 8. November wird, wie OÖN-Leser bereits wissen, die 2G-Regel eingeführt: Nachtgastronomie und größere Veranstaltungen werden dann nur noch mit Geimpft- oder Genesen-Status zugänglich sein.

1.560 neue Fälle

In Oberösterreich wurden am Sonntag 1.560 Neuinfektionen gemeldet, fast 10.300 aktive Fälle waren nachweisbar. 321-Corona-Patienten mussten in Oberösterreichs Spitälern behandelt werden, 51 davon auf einer Intensivstation. Am Samstag wurde mit 1900 Fällen der höchste Wert im heurigen Jahr und gleichzeitig auch im bundesweiten Vergleich registriert. Mehr dazu im Video:

Zusätzlich zu den Bezirken Braunau, Freistadt und Gmunden starten ab Sonntagmitternacht auch im Bezirk Grieskirchen Ausreisekontrollen. Polizei und Bundesheer werden die Kontrollen durchführen. Als Nachweis gilt ein negativer PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf, oder ein negativer Antigen-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist. Keinen Test vorlegen müssen Geimpfte und Genesene.

Mückstein rät bei Allerheiligen-Treffen zur Vorsicht

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hat am Sonntag bei Treffen und Ansammlungen rund um Allerheiligen zur Vorsicht geraten. "Aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen rufe ich Sie dazu auf, besonders achtsam zu sein und sich bestmöglich vor einer Ansteckung zu schützen", hielt der Mediziner in einer Aussendung fest.

"Tragen Sie, gerade dort wo viele Menschen zusammenkommen, eine FFP2-Maske, halten Sie Abstand und achten Sie darauf, dass auch bei privaten Feiern alle Anwesenden bestmöglich getestet, geimpft und/oder genesen sind. So schützen wir nicht nur uns selbst, sondern auch unsere Liebsten vor den Gefahren einer Corona-Infektion", empfahl Mückstein.

Neuerlicher Impfappell

"Tausende Menschen in diesem Land haben in den letzten Monaten gerade auch aufgrund der Corona-Pandemie Angehörige verloren. Ihnen möchte ich heute mein aufrichtiges Beileid und meine Anteilnahme aussprechen", so Mückstein anlässlich des Gedenktags für Verstorbene.

"Heute haben wir ausreichend Impfstoff zur Verfügung, um uns bestmöglich schützen zu können. Ich rufe Sie daher auch anlässlich von Allerheiligen dazu auf: Bitte lassen Sie sich impfen und schützen Sie so sich selbst und vor allem auch Ihre Angehörigen vor einer schweren Erkrankung und den tragischen Folgen einer Corona-Infektion."

