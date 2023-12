Polizei klärte in Oberösterreich Serie von 62 Wohnungseinbrüchen

Vier Männer sollen bereits von Jänner bis Dezember 2022 nachts aus Wohnungen, in denen niemand daheim war, Wertgegenstände, Elektrogeräte und Kleidung gestohlen haben. Drei Männer aus Georgien wurden im Ausland festgenommen und nach Österreich ausgeliefert. Sie stehen im Jänner in Wels vor Gericht. Ein verdächtiger Ukrainer ist noch flüchtig, teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Donnerstag mit.

Eingangstüre markiert

Um festzustellen, ob eine Wohnung aktuell unbewohnt war, markierten die Männer die Eingangstüre. Sollte diese tags darauf noch unberührt gewesen sein, gingen sie davon aus, dass sich niemand in der Wohnung aufhält, und die Einbrecher schlugen zu. Dazu brachen sie die Schließzylinder ab.

Das Quartett reiste offenbar zu den Diebestouren immer aus Polen an, von dort ging die Beute dann auch in andere Länder weiter. Bei mehreren in Georgien durchgeführten Hausdurchsuchungen konnte auch in Österreich gestohlene Artikel gefunden werden, teilte die Polizei weiter mit.

